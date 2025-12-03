Detuvieron a dos trapitos que agredieron a un vecino

Policías del Comando Radioeléctrico demoraron este lunes 1 de diciembre a dos hombres de 26 y 36 años en Villa Mercedes, tras ser señalados por agredir a otro vecino.

La intervención ocurrió luego de una alerta emitida por el Centro de Operaciones Policiales, que informaba sobre un disturbio en la intersección de avenida 25 de Mayo y Comandante Videla.

En el lugar, la víctima relató que los dos individuos —quienes realizaban tareas de limpiavidrios en el semáforo— lo habían atacado físicamente luego de que les pidiera retirarse. Tras la agresión, los sospechosos se alejaron hacia el sur por la misma avenida.

Con las descripciones aportadas, los efectivos iniciaron un rastrillaje y lograron interceptar a los sujetos en avenida 25 de Mayo, entre Braulio Moyano y Estado de Israel.

Ambos fueron demorados y trasladados a la Subcomisaría 24°.