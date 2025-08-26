Detuvieron a dos jóvenes y un adolescente por hurto y portación de arma blanca

Este lunes 25 de agosto por la tarde, efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) realizaron un procedimiento en Villa Mercedes, que culminó con la demora de un adolescente de 16 años y dos jóvenes de 19 y 20 años.

Según informó la Policía, los motoristas recibieron una alerta del Centro de Operaciones Policiales, que advertía sobre tres personas que habían sustraído bolsas de cemento de una obra en construcción y se movilizaban en bicicletas.

Con las características aportadas, los efectivos localizaron a los individuos en inmediaciones de General Guido y Arenales. Al notar la presencia policial, los jóvenes intentaron escapar, pero fueron reducidos e identificados. En su poder tenían las bolsas de cemento y, además, se constató que uno de ellos portaba un arma blanca.

Tras el procedimiento, el adolescente fue puesto al resguardo de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF), mientras que los mayores quedaron a disposición de la Comisaría Seccional 36°. Los elementos sustraídos fueron secuestrados preventivamente.