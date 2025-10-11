Detuvieron a dos hombres que circulaban con tubos de bronce y una tijera

En la madrugada de este sábado 11 de octubre, personal de la División Respuesta Inmediata Motorizada (D.R.I.M.) realizaba un recorrido preventivo por avenida Origone, cuando detectó a dos hombres en una motocicleta negra que, al advertir la presencia policial, aceleraron y realizaron maniobras evasivas.

Los efectivos los interceptaron sobre avenida Presidente Perón y procedieron al control de identificación. El acompañante, de 23 años, fue aprehendido al encontrársele una tijera entre sus prendas, mientras que el conductor, de 29, transportaba tubos de bronce ocultos en la parte baja de la espalda.

La motocicleta Zanella ZB negra fue secuestrada de manera preventiva por falta de documentación y trasladada a la Comisaría 9ª. Ambos hombres fueron llevados al hospital local para la revisación médica y luego quedaron alojados en la dependencia policial, a disposición de la Justicia.