El viernes 15 de agosto, un hombre denunció en la Comisaría Seccional 29° de Villa Mercedes el corte de un alambrado perimetral y el faenamiento clandestino de un animal vacuno hembra preñada en un establecimiento rural ubicado en el kilómetro 741 de la Autopista 55, al sur de la ciudad.

La denuncia dio inicio a la causa caratulada “Averiguación abigeato”, con intervención de la Fiscalía de Instrucción N° 2 de la Segunda Circunscripción Judicial.

Tras las investigaciones, la Policía identificó a posibles responsables y este domingo se realizaron tres allanamientos en distintos domicilios de Villa Mercedes, ordenados por la Justicia provincial.

Dos de los procedimientos resultaron positivos: en un domicilio de calle León Guiller al 900 y otro de calle Olagaray al 300, donde se secuestraron elementos de faena, cuchillos, armas de fuego, ropa con manchas hemáticas y teléfonos celulares. Además, fueron demorados dos hombres mayores de edad.

El tercer allanamiento fue negativo. Desde la Fiscalía se indicó que continuarán las diligencias para determinar el alcance de la actividad ilícita y reunir las pruebas correspondientes.

El operativo permitió constatar la existencia de una organización dedicada al abigeato, faenamiento y comercialización ilegal de carne, quedando los involucrados y los elementos secuestrados a disposición de la Justicia provincial.