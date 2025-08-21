Detuvieron a Ariel García Furfaro por las 96 muertes vinculadas a fentanilo contaminado

El empresario Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., fue detenido este miércoles por la noche en el marco de la causa que investiga las 96 muertes por fentanilo contaminado. El juez federal Ernesto Kreplak ordenó su captura junto con la de la cúpula directiva y técnica de las empresas.

Entre los apresados se encuentran sus hermanos, Diego y Damián García; su madre, Nilda Furfaro (vicepresidenta de HLB Pharma); y directivos como Javier Tchukran, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y José Antonio Maiorano.

La Justicia calificó el expediente como un caso de “criminalidad compleja”, al considerar que existía un “conglomerado empresarial organizado” detrás de la producción y distribución del medicamento adulterado.

El operativo fue realizado por Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), quienes detuvieron a los acusados tras meses de investigación y la aparición de pruebas determinantes.

Según la investigación, los fiscales María Laura Roteta y Diego Iglesias (PROCUNAR) detectaron fallas graves en los procesos de producción de los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo. Además, peritajes del Cuerpo Médico Forense hallaron un “nexo concausal” entre el medicamento adulterado y 12 de las 20 muertes analizadas.

Se espera que los detenidos presten declaración indagatoria en las próximas horas.