Detienen y procesan a un joven de 22 años por robos con arma de fuego

Este miércoles 17 de septiembre, el Juzgado de Garantía Nº 4, a cargo del Dr. Santiago Ortiz, ordenó la prisión preventiva por 120 días para un joven de 22 años acusado de cometer dos robos calificados con uso de arma de fuego.

El imputado había sido detenido el 9 de septiembre por el Departamento de Investigaciones Villa Mercedes, tras una serie de allanamientos en la ciudad. La causa es investigada por la Fiscalía de Instrucción Nº 2, a cargo del Dr. Leandro Estrada (fiscal subrogante).

Según la investigación, el primer hecho ocurrió el 7 de agosto en la esquina de Las Heras y Riobamba, cuando dos sujetos en una moto negra abordaron a una mujer que esperaba el colectivo. La amenazaron con un arma, le robaron sus pertenencias y realizaron disparos intimidatorios antes de escapar.

El segundo episodio se registró el 10 de agosto en una despensa de calle Marconi al 800. Allí, un delincuente armado redujo a la empleada y robó dinero en efectivo, huyendo en una moto tipo cross junto a un cómplice.

Por la misma causa, el 19 de agosto había sido detenido otro joven de 22 años, quien también cumple prisión preventiva. Tras la audiencia de este miércoles, el último detenido fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial.