En Villa Mercedes, personal de la Comisaría 10° detuvo a un hombre de 47 años acusado de someter durante seis años a su pareja a violencia física, psicológica y sexual, además de obligarla a prostituirse y comercializar imágenes íntimas en redes sociales.

La víctima, de 46 años, denunció que las agresiones eran constantes. El episodio más reciente ocurrió el 8 de agosto, cuando el acusado, bajo los efectos del alcohol y drogas, la golpeó brutalmente, amenazó con matar a su hijo e incendiar su vivienda.

Según el relato, intentó atacarla con un cuchillo, pero ella logró huir hasta la casa de una sobrina, donde perdió el conocimiento. Fue asistida por la Policía y se dio intervención a la Fiscalía de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores N°1, a cargo de Nayla Cabrera, quien ordenó el allanamiento y detención.

El agresor cuenta con antecedentes por homicidio simple y robo agravado con arma de fuego, con condenas unificadas en 18 años de prisión. Se encontraba en libertad condicional hasta 2028.

Quedó a disposición de la Justicia y este viernes será trasladado para la formulación de cargos por violencia de género.