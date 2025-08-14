Este miércoles por la noche, efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) demoraron a un hombre de 45 años que tenía cocaína en su poder.

El procedimiento se realizó durante un patrullaje preventivo en la intersección de Venezuela e Intendente Olloqui. Los policías observaron al sujeto circulando en bicicleta y, al notar la presencia de los uniformados, adoptó una actitud evasiva y aceleró la marcha.

Fue interceptado en Venezuela y Antonio Esteban Agüero, donde se le realizó una requisa. Allí se hallaron varios envoltorios con cocaína.

Agentes de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico se hicieron presentes para incautar la droga. El hombre fue trasladado a la Comisaría Seccional 10ª por “Averiguación de antecedentes y medios de vida”.