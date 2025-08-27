Destrucción total: Un auto se incendió en la ruta 2 cerca de Villa Mercedes

Este miércoles 27 de agosto, un automóvil quedó completamente destruido tras incendiarse en la ruta provincial 2, a unos 2 kilómetros al norte de Villa Mercedes.

Según informó la Comisaría Seccional 11°, el hecho ocurrió cerca de las 8:00, cuando una mujer de 40 años conducía un Fiat Siena de sur a norte. La conductora advirtió un desperfecto mecánico y, al detener el vehículo, notó fuego en la parte inferior.

La mujer intentó sofocar las llamas con un matafuegos, pero no logró controlarlas y descendió ilesa del rodado.

Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios “El Fortín”, quienes trabajaron en la extinción del fuego que ya se había propagado hacia la vegetación. El vehículo quedó consumido en su totalidad.