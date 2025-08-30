Destrozaron una reja del gimnasio NOW GYM y solo se llevaron una pava eléctrica

Un hecho de inseguridad ocurrió este viernes en el gimnasio NOW GYM, ubicado en Leonismo Argentino y Vicente Dupuy de la ciudad de Villa Mercedes.

Según informó la dueña del establecimiento, delincuentes forzaron la reja de una ventana para ingresar al local, alrededor del mediodía. Una vez adentro, sustrajeron una pava eléctrica y un par de zapatillas, siendo estos los únicos elementos robados.

La propietaria del gimnasio, Fátima Díaz, se encontraba de viaje al momento del hecho. Tras ser notificada, regresó al lugar y constató los daños ocasionados. “Con qué necesidad hacer daño, solo se llevaron un par de zapatillas y una pava, eso es maldad”, expresó en diálogo con Villa Mercedes Info.

La damnificada ya realizó la correspondiente denuncia y adelantó que deberá reforzar las medidas de seguridad en el establecimiento.