Destituyen a la jueza Julieta Makintach por el documental del caso Maradona

El Jurado de Enjuiciamiento destituyó por unanimidad a la jueza Julieta Makintach, acusada de intervenir en el documental que derivó en la nulidad del juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona.

La decisión se tomó este martes, en una audiencia iniciada a las 10 en el Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, en La Plata. Según la fiscalía y el Colegio de Abogados de San Isidro, la magistrada habría utilizado recursos del Estado para impulsar un proyecto audiovisual con fines personales y en detrimento del Poder Judicial. Además, quedó inhabilitada para ejercer cargos dentro de la Justicia.

El veredicto, contenido en una sentencia de 115 páginas, fue acordado por los 11 integrantes del jury, encabezado por la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Hogan. La definición se gestó durante el fin de semana, tras la última audiencia realizada el jueves pasado, donde se escucharon los alegatos de las partes.

Entre el público estuvieron Verónica Ojeda, su hijo Dieguito Fernando y Mario Baudry, abogado en el caso Maradona, quienes siguieron la lectura del fallo desde la primera fila. En los próximos días, la resolución será elevada a la Suprema Corte.

El documental que motivó la destitución salió a la luz a fines de mayo: se observa a la jueza llegar en su vehículo a los Tribunales de Ituzaingó 340, brindar una entrevista en su despacho y ser filmada dentro de la sala de audiencias.

Durante el proceso declararon, entre otros, el abogado de Leopoldo Luque, Julio Rivas; el titular del TOC N°3, Maximiliano Savarino —denunciado por presunto falso testimonio agravado—; la amiga íntima de la sindicada, María Vidal Alemán; el abogado Fernando Burlando; el fiscal Patricio Ferrari; Gianinna Maradona y Jorge Barrera, exalumno de Makintach.

Gianinna relató que la magistrada le había negado la existencia del documental: “Me juró por sus hijos que no existía”, declaró. “Cuando vi las imágenes no paré de llorar”, recordó respecto del material revelado durante una de las audiencias del juicio.