Destino San Javier sorprendió a una quinceañera en Epic hotel de Villa Mercedes

Destino San Javier protagonizó una escena cargada de emoción en Villa Mercedes, al sorprender a Lara Rosales mientras realizaba su sesión de fotos de quince años en los Salones del Epic Hotel.

Destino San Javier sorprendió a Lara Rosales,una quinceañera, en Epic hotel de Villa Mercedes

♬ sonido original – Villa Mercedes Info

El grupo, heredero del histórico Trío San Javier, interpretó la emblemática canción “Quince Primaveras”, un clásico profundamente ligado a los festejos de esta etapa tan especial. La interpretación estuvo a cargo de Franco Favini y los hermanos Bruno y Paolo Ragone, quienes continúan el legado musical de sus padres, Pedro Favini y Pepe Ragone, manteniendo viva una tradición que atraviesa generaciones.

Destino San Javier se encontraba alojado en el hotel tras su presentación en la 37ª Fiesta Nacional de la Calle Angosta, realizada el sábado pasado. Al enterarse de que una joven estaba realizando su book fotográfico en el lugar, decidieron acercarse y regalarle un momento que quedará grabado en la memoria de todos los presentes.

Sorpresa, emoción y aplausos marcaron una escena íntima y genuina, que rápidamente se transformó en un recuerdo imborrable para la familia y quienes fueron testigos del gesto.