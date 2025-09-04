Después del cierre de campaña en PBA, Milei llega a Estados Unidos

Tras cerrar la campaña bonaerense de La Libertad Avanza en Moreno, el presidente Javier Milei viajó a Estados Unidos, donde mantendrá una agenda de reuniones con empresarios y referentes del sector privado. El mandatario tiene previsto regresar al país antes de las elecciones de este domingo en la provincia de Buenos Aires.

Las actividades centrales serán este jueves: un almuerzo con la astronauta Noel del Castro, una cena con Michael Milken, presidente del Instituto Milken, y un encuentro con líderes de inversión. Además, se reunirá con Mark Nelson, vicepresidente de Chevron, y con el empresario Andy Kleinman.

En un principio se esperaba que Milei visitara Las Vegas, donde se presenta su expareja Fátima Florez en el marco del Mes de la Hispanidad. Sin embargo, todos los compromisos fueron reubicados en California para garantizar su regreso temprano al país.

El viaje ocurre en medio de la polémica por la filtración de audios del exfuncionario Diego Spagnuolo y de Karina Milei, que motivaron una denuncia penal por parte del Gobierno. La Casa Rosada denunció “una operación de inteligencia ilegal para desestabilizar al país en plena campaña electoral”, según declaró el vocero Manuel Adorni.

A pesar de la orden judicial de frenar la difusión de los audios, en el oficialismo reconocen que el tema ya impactó en la opinión pública. Desde LLA advierten que la disputa en Buenos Aires podría definirse voto a voto frente al kirchnerismo. En Moreno, Milei llamó a sus seguidores a “votar como si se definiera el futuro de la provincia este domingo”.