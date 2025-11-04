Desesperado pedido de una madre: “No puedo tener a mi hijo, necesito ayuda”

Asegura que vive en situación vulnerable y teme por su seguridad tras múltiples episodios de violencia.

Una vecina de Villa Mercedes, Claudia Alejandra Martínez, atraviesa una situación límite con su hijo Juan Carlos Barreiro, de 28 años, quien posee una discapacidad del 90% y padece problemas de adicciones desde la adolescencia. La mujer, jubilada y en situación de vulnerabilidad, asegura que la justicia no le brinda respuestas pese a los reiterados pedidos de asistencia.

Martínez contó que su hijo ha tenido episodios de violencia, destruyó su vivienda y provocó al menos seis incendios. “No es que no lo quiera tener, es que no puedo. Me ha vendido las puertas, las ventanas, y me ha destruido la casa”, explicó entre lágrimas.

La madre afirma que la jueza interviniente la obliga a hacerse cargo del joven, a pesar de que ella misma padece problemas de salud y no tiene medios económicos para hacerlo. “Yo necesito que lo internen, que esté en un lugar donde esté bien y lo puedan atender. Yo no puedo más”, expresó.

Según relató, el conflicto con su hijo comenzó a los 14 o 15 años, cuando empezó con el consumo problemático. Desde entonces, asegura haber recurrido a distintas dependencias judiciales, como el Juzgado de Familia y el área de Niñez e Incapaces, sin obtener una solución concreta.
“Hace diez años que voy y me dicen siempre lo mismo: que no hay lugar o que tengo que pagar. Pero yo cobro la mínima”, lamentó.

Vecina del barrio La Ribera, Claudia vive sola y sostiene que cuenta con el apoyo de sus vecinos, pero insiste en que la situación pone en riesgo su integridad física y la de su hijo. “No quiero culpar a nadie, solo que alguien me escuche y ayude a encontrar una salida humana y real.