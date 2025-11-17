Descuentos del 50% en alimentos para clientes del Banco Nación

Entre el lunes 17 y el miércoles 19, los clientes del Banco Nación podrán acceder a un 50% de descuento en alimentos, en un pago, utilizando tarjetas Visa o Mastercard a través de la aplicación MODO BNA+. La propuesta, impulsada por el Gobierno provincial en conjunto con la entidad bancaria, alcanza a comercios adheridos en toda la provincia y cuenta con un tope de reintegro de $80.000 por persona.

La medida se enmarca en el programa mensual de promociones que la Provincia desarrolla junto al Banco Nación, con el objetivo de fortalecer el comercio local, mover la economía y aliviar el gasto de las familias sanluiseñas.

Además, en el sitio oficial Semana Nación se pueden consultar otros beneficios vigentes en San Luis, que incluyen gastronomía, hotelería, productos regionales y actividades recreativas.