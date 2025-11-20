Desbaratan un centro de venta de drogas y secuestran cocaína valuada en más de $3 millones

El operativo fue ordenado por el Juzgado Federal y dejó gran cantidad de estupefacientes decomisados.

En un operativo dispuesto por el Juzgado Federal de Villa Mercedes, la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico desarticuló ayer un presunto punto de venta y distribución de estupefacientes en el barrio Villa Celestina. La intervención se dio en una vivienda ubicada sobre calle San Martín al 2000, en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737.

Durante el allanamiento, el personal policial incautó cocaína fraccionada y lista para la comercialización, en presentaciones pulverulentas y compactadas. Según fuentes oficiales, la cantidad secuestrada equivalía a 633 dosis, con un valor estimado de $3.165.000.

Además, los efectivos secuestraron florescencias y plantines de marihuana, celulares, una balanza de precisión digital, municiones calibre 22 y 32, dinero en efectivo y una motocicleta vinculada a la causa.

A partir de los elementos reunidos en la instrucción, la Justicia Federal ordenó la detención de un joven de 24 años, acusado de infringir la normativa vigente en materia de estupefacientes.