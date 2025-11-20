Desbaratan un centro de venta de drogas y secuestran cocaína valuada en más de $3 millones

En un operativo dispuesto por el Juzgado Federal de Villa Mercedes, la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico desarticuló ayer un presunto punto de venta y distribución de estupefacientes en el barrio Villa Celestina. La intervención se dio en una vivienda ubicada sobre calle San Martín al 2000, en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737.

Durante el allanamiento, el personal policial incautó cocaína fraccionada y lista para la comercialización, en presentaciones pulverulentas y compactadas. Según fuentes oficiales, la cantidad secuestrada equivalía a 633 dosis, con un valor estimado de $3.165.000.

Además, los efectivos secuestraron florescencias y plantines de marihuana, celulares, una balanza de precisión digital, municiones calibre 22 y 32, dinero en efectivo y una motocicleta vinculada a la causa.

A partir de los elementos reunidos en la instrucción, la Justicia Federal ordenó la detención de un joven de 24 años, acusado de infringir la normativa vigente en materia de estupefacientes.