Desaguadero: un camión destruyó una cabina de peaje

La Comisaría Distrito 48° de Balde informó que este sábado 15 de noviembre, cerca de las 5:50, se registró un fuerte choque en el peaje Desaguadero, en el límite entre San Luis y Mendoza.

Según las averiguaciones, un camión Iveco con semirremolque, que circulaba de este a oeste, impactó de lleno contra una de las cabinas de cobro, provocando importantes daños materiales. El vehículo, guiado por un conductor chileno, transportaba una estructura de hierro de grandes dimensiones, destinada a ser la base de un generador eléctrico.

De acuerdo al reporte, la carga excedía el ancho permitido del semirremolque hacia ambos costados. Al retirarse de la vía de cobro, el conductor no habría advertido que la estructura superaba los 3,15 metros, lo que derivó en el choque contra el lado derecho de la cabina.

La casilla no estaba en uso al momento del impacto, debido a que había sido fumigada horas antes. Personal de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial realizó la prueba de alcoholemia al chofer, que arrojó 0,00 gr/l.

No se registraron personas heridas.