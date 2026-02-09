Derrumbe en el centro de Villa Mercedes: un obrero quedó atrapado durante una demolición

Un derrumbe en pleno centro de Villa Mercedes generó momentos de tensión este lunes 9 de febrero, cuando un local comercial que estaba siendo demolido colapsó y dejó a un obrero atrapado bajo los escombros.

El siniestro se produjo pasadas las 9 de la mañana, en calle Lavalle entre Edison y Salta, una zona de alto tránsito urbano. Tras el aviso, se activó rápidamente el operativo de emergencia con la presencia de personal de la Policía de San Luis, Defensa Civil, SEMPRO y los Bomberos Voluntarios El Fortín.

Intervinieron Bomberos, Policía, Defensa Civil y servicios de emergencia

Según informaron desde el cuerpo de Bomberos, al llegar al lugar se constató que una persona se encontraba aprisionada debajo del escombro, mientras realizaba tareas vinculadas al proceso de demolición del inmueble, conocido históricamente como la tintorería japonesa.

Gracias al rápido accionar de los equipos de rescate, el trabajador fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado a un centro de salud para recibir una atención médica más especializada. Hasta el momento, no se brindaron precisiones oficiales sobre la gravedad de las lesiones.

Desde el operativo se destacó que no había transeúntes circulando al momento del derrumbe, lo que evitó que la situación tuviera consecuencias aún más graves. Asimismo, se confirmó que la zona permanecerá cortada de manera preventiva, a la espera de una evaluación estructural a cargo de un arquitecto de la obra y personal municipal.

Al tratarse de un hecho con una persona lesionada, la Policía dará intervención a la Fiscalía de turno, conforme a los protocolos vigentes.