Derrota en Diputados: los vetos de Milei quedaron sin efecto

La Cámara de Diputados rechazó este miércoles, con una mayoría de dos tercios, los vetos del presidente Javier Milei a dos leyes claves: la Emergencia Pediátrica en el Hospital Garrahan y el Financiamiento de las Universidades Nacionales. Ambas iniciativas pasan ahora al Senado, que deberá definir si quedan promulgadas de forma definitiva.

La sesión estuvo marcada por la tensión y se convirtió en la primera gran derrota parlamentaria del Gobierno, tras el revés electoral en Buenos Aires. La oposición logró articular los votos necesarios para insistir en ambas normas, superando ampliamente el umbral exigido por la Constitución para anular un veto presidencial.

Votación por votación

En primer lugar, se trató la Ley de Emergencia del Hospital Garrahan, donde el veto fue rechazado por 181 votos afirmativos contra 60 negativos.

Minutos más tarde, se abordó la Ley de Financiamiento Universitario, que obtuvo 174 votos a favor y 67 en contra. Tras la votación, diputados opositores se levantaron de sus bancas y entonaron cánticos en defensa de la universidad pública.

Ambos proyectos deberán ser tratados en la Cámara Alta, donde también será necesario alcanzar una mayoría especial de dos tercios para que se conviertan en ley pese al rechazo del Poder Ejecutivo.