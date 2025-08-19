En Villa Mercedes, el Dr. Pablo Pérez, se refirió al caso de un hombre denunciado por la madre de sus hijos por supuesto abuso de su hijo menor.

Según el letrado, se trata de una falsa denuncia que, tras pasar varios años, no se comprobó en sede penal, y cuyo expediente finalmente fue archivado. Pérez explicó en VMI Radio 88.1 que esta situación impide el vínculo del menor con su padre, quien desea restablecer la relación.

El abogado afirmó que el mayor perjudicado es el niño, ya que las disputas entre adultos muchas veces utilizan a los hijos como herramienta de confrontación, provocando daños irreparables en la relación familiar.

Actualmente, el caso se encuentra en el Juzgado de Familia N°2, a cargo de la doctora Montivero Garro, donde Pérez y su cliente han presentado recursos de reposición y apelación ante la negativa inicial de la justicia para permitir el contacto entre padre e hijo.

El defensor resaltó que su intención no es solo proteger los derechos de su cliente, sino también garantizar que el menor pueda mantener relaciones con ambos progenitores, más allá de los conflictos entre los adultos.