Tras la denuncia de su madre, la cantante aclaró que está bien y se mostró molesta

La cantante Lowrdez Fernández, exintegrante del grupo Bandana, reapareció este jueves en sus redes sociales con un video grabado desde su casa, tras la denuncia de su madre que había alertado sobre su desaparición.

“Chicos, me acabo de levantar. Me cagan las llamadas. Estoy con gripe desde el lunes”, expresó la artista, visiblemente molesta por la situación. En el mismo video —que dura 42 segundos—, la cantante remarcó: “Alguien les informó muy mal y me voy a encargar de saber quién es”, para luego cerrar con un contundente “Estoy perfecta, gracias”.

Lowrdez también aprovechó el momento para agradecer a sus seguidores por la preocupación: “Mando un beso. Gracias por ocuparse de mí y estar pendientes, pero… estoy bien”.

La denuncia había sido presentada por su madre, Mabel López, en la Comisaría Vecinal 14B de Buenos Aires, quien sostuvo que no tenía contacto con su hija desde el 4 de octubre. Sin embargo, la artista continuaba activa en redes sociales, e incluso había compartido un mensaje por el Día de la Madre días atrás.

Según fuentes consultadas por Noticias Argentinas, la producción del show reencuentro de Bandana confirmó haber mantenido contacto con Fernández recientemente, en el marco de los preparativos para ensayos, fotos y prensa.

En la denuncia, la madre también mencionó a Leandro García Gómez, expareja de Lowrdez, a quien había denunciado por violencia de género en 2022. Efectivos policiales acudieron al domicilio informado, donde el hombre aseguró que ya no convivían y que no mantenían vínculo sentimental.

Previo a esta situación, Lowrdez había publicado un posteo dirigido a García Gómez, en el que hablaba de la importancia de “reparar el vínculo” y le agradecía por el amor recibido.