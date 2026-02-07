Demoraron a un motociclista alcoholizado tras un violento incidente en Villa Mercedes

Un violento episodio vial se registró este viernes 6 de febrero por la noche en la intersección de avenida Presidente Perón y calle Zavala Ortiz, en la ciudad de Villa Mercedes, donde un motociclista fue demorado tras protagonizar maniobras peligrosas, agredir a efectivos policiales y causar daños a bienes del Estado.

Según informaron fuentes oficiales, alrededor de las 22:10, personal de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) que realizaba recorridos preventivos observó a un conductor que cruzó un semáforo en rojo y realizó maniobras imprudentes, poniendo en riesgo su integridad y la de terceros.

Al intentar identificarlo, el hombre de 37 años adoptó una actitud agresiva, amenazó e insultó a los uniformados y comenzó a golpear a los efectivos y a los móviles policiales, provocando daños materiales. Ante la escalada del conflicto, se solicitó apoyo del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría Seccional 36°, logrando finalmente reducir y demorar al agresor.

Durante el procedimiento, uno de los policías fue asistido por personal del Sempro, sin que se registraran lesiones de gravedad. Posteriormente, personal de Tránsito Municipal realizó el test de alcoholemia, que arrojó 1,68 g/l de alcohol en sangre. Además, se constató que el conductor carecía de la documentación obligatoria, por lo que se labró el acta correspondiente y se secuestró la motocicleta, trasladada luego al Corralón Municipal.

El demorado, WF, oriundo del barrio 500 Viviendas, quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción N° 4, que ordenó iniciar actuaciones sumariales caratuladas preventivamente como “Averiguación de resistencia a la autoridad agravada y daños a bienes del Estado”.