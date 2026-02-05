Demoraron a un joven que golpeó y le robó el celular a un adulto mayor

Un joven de 23 años fue demorado este miércoles por la mañana en la ciudad de Villa Mercedes, en el marco de un procedimiento realizado por efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM), tras un hecho de hurto y lesiones leves.

El operativo se inició luego de que el Centro de Operaciones Policiales alertara a los motoristas sobre un sujeto que había sido reducido por un ciudadano en calle Estado de Israel, entre Balcarce y Belgrano.

En el lugar, los uniformados se entrevistaron con un hombre de 52 años, quien manifestó que momentos antes el joven había sustraído un teléfono celular en inmediaciones de General Paz y Corrientes. Según su relato, al advertir la situación, persiguió al sospechoso en motocicleta y logró interceptarlo en la zona de Belgrano y Estado de Israel, donde el individuo arrojó el dispositivo móvil, el cual posteriormente fue recuperado.

Minutos después, los efectivos localizaron al damnificado, un hombre de 66 años, en la intersección de General Paz y Moreno, quien presentaba excoriaciones en el codo y la rodilla derecha, lesiones que se habrían producido durante un forcejeo con el presunto autor del hecho.

Finalmente, el joven de 23 años fue demorado y trasladado a la Comisaría Seccional 9°, donde se continúan las actuaciones correspondientes.