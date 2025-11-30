Demoraron a un joven en Villa Mercedes y secuestraron un arma de fuego tras un disturbio

Este sábado 29 de noviembre por la mañana, efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) y del Comando Radioeléctrico realizaron un procedimiento en Villa Mercedes, que culminó con la demora de un joven de 20 años y el secuestro de un arma de fuego.

La intervención se inició tras una alerta del Centro de Operaciones Policiales, que reportó un disturbio con arma de fuego en las inmediaciones de Juan B. Justo y Dr. Tallaferro. Al llegar, los motoristas observaron una aglomeración de personas, quienes al notar la presencia policial intentaron dispersarse.

En el lugar, los uniformados identificaron a un adolescente de 17 años, momento en el cual varios individuos intentaron obstaculizar la actuación policial e incluso agredir físicamente a un efectivo. Con apoyo del Comando Radioeléctrico, se procedió a la demora del joven de 20 años involucrado en el incidente.

Posteriormente, los policías realizaron un rastrillaje en la zona y hallaron entre escombros un revólver calibre .22, con una vaina servida y daños visibles. El arma fue secuestrada bajo las formalidades correspondientes y ante testigo hábil.

Personal de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF) se hizo presente para resguardar al menor de 17 años, mientras que el joven de 20 fue trasladado a la Comisaría Seccional 36° para continuar con las actuaciones.