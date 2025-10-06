Demoraron a un joven con una moto robada en Villa Mercedes

Este lunes 6 de octubre, cerca del mediodía, efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) y de la División Patrulla de Aproximación Comunitaria (PAC) realizaron un operativo de control vehicular en inmediaciones de las calles España y Sallorenzo, en Villa Mercedes.

Durante el procedimiento, los policías interceptaron a un joven de 21 años que se desplazaba a alta velocidad en una motocicleta Brava Nevada 110 cc. Al ser identificado, el conductor no presentó la documentación correspondiente al rodado.

Tras consultar el estado de dominio, los efectivos constataron que la moto tenía pedido de secuestro, ya que había sido sustraída en otro punto de la ciudad.

Ante esta situación, el joven fue demorado y trasladado a la Comisaría Seccional 30°, mientras que el vehículo fue secuestrado de manera preventiva.