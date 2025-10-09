Demoraron a un hombre que intentó ingresar a una vivienda

En la madrugada de este jueves 9 de octubre, efectivos del Comando Radioeléctrico demoraron a un hombre de 32 años que habría intentado ingresar a una vivienda con fines delictivos, en la ciudad de Villa Mercedes.

La intervención se originó tras una alerta del Centro de Operaciones Policiales, que informó sobre un individuo con actitud sospechosa en inmediaciones de Vicente Dupuy y Guayaquil.

Al arribar al lugar, los uniformados localizaron al sospechoso escondido entre los árboles. Según el informe policial, el hombre mostró una actitud agresiva al ser identificado, por lo que fue demorado en el sitio.

Durante la requisa, los efectivos hallaron entre sus pertenencias una tenaza, elemento que habría sido utilizado para forzar accesos. El objeto fue secuestrado preventivamente.

Un vecino manifestó haber visto al individuo manipulando la puerta de ingreso de una vivienda ubicada en Guayaquil al 1500, y brindó testimonio a los agentes. Posteriormente, el propietario del inmueble fue invitado a radicar la correspondiente denuncia policial.

El detenido fue trasladado a la Comisaría Seccional 36°, donde quedó a disposición de la Justicia.