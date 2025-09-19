Demoraron a un hombre por exhibiciones obscenas en Villa Mercedes

Este jueves 18 de septiembre por la tarde, un hombre de 46 años fue demorado por la Policía tras ser denunciado por realizar exhibiciones obscenas y entrar a una vivienda sin autorización.

La alerta fue recibida por el Centro de Operaciones Policiales y movilizó a efectivos del Comando Radioeléctrico hacia calle Lamadrid al 200. Allí, vecinos informaron que el sujeto había huido hacia el norte y saltado una reja para ingresar a una propiedad en la numeración 300.

Al llegar al lugar, los policías observaron al individuo intentando forzar una ventana. Fue reducido y trasladado a la Comisaría Seccional 8°. Según se constató, el hombre se encontraba en situación de calle.