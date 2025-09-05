Demoraron a un hombre por el robo de baterías en Villa Mercedes

Un hombre de 34 años fue demorado en Villa Mercedes acusado de sustraer dos baterías de un camión estacionado en el barrio Virgen de Pompeya. Los elementos fueron recuperados tras un operativo policial.

El hecho fue denunciado el pasado 31 de agosto por un vecino de 48 años en la Comisaría Seccional 30°, luego de constatar que las baterías de su camión Iveco habían sido sustraídas y que los cables del vehículo estaban cortados.

A partir de la investigación, efectivos de la Seccional 30° junto con la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) lograron localizar y demorar al sospechoso, quien fue trasladado a sede policial.

Las averiguaciones también permitieron establecer que las baterías habían sido vendidas en el barrio San Antonio. El comprador, al ser notificado de la situación, entregó los elementos de manera voluntaria.

El sospechoso permanece a disposición de la Unidad de Abordaje Fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial, en el marco de la causa “Averiguación robo”. Se supo además que el hombre había recuperado la libertad hace apenas dos meses, tras cumplir una condena por hurto calificado en el Servicio Penitenciario Provincial.