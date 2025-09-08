Demoraron a un adolescente tras un disturbio en un boliche de Villa Mercedes

Durante la madrugada de este domingo 7 de septiembre, efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) acudieron a un llamado del Centro de Operaciones Policiales por un disturbio en un local bailable ubicado sobre calle Pueyrredón, entre Santiago del Estero y Comandante Videla.

Según el parte policial, en el lugar se habría producido la rotura de una vidriera. Al arribar, los efectivos observaron a tres personas huyendo hacia el predio del Molino Fénix, por lo que se inició una persecución.

Finalmente, los motoristas lograron demorar a un adolescente de 17 años, quien se encontraba alterado, insultando a los uniformados e intentando retirarse por la fuerza.

El joven fue puesto bajo resguardo por personal de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF), donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.