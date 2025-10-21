Demoraron a dos adolescentes por un disturbio y fugarse en moto

Durante la madrugada del martes 21 de octubre, efectivos del Comando Radioeléctrico intervinieron en un procedimiento que culminó con la demora de dos adolescentes de 17 años en Villa Mercedes.

Según informó la Policía, el Centro de Operaciones Policiales alertó sobre un disturbio en calle Ameghino al 700. Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con una mujer de 60 años, quien denunció que los jóvenes le arrojaron piedras a su vivienda.

Los sospechosos se encontraban cerca de la zona y, al intentar ser identificados, emprendieron la fuga en una motocicleta. Sin embargo, fueron interceptados y demorados en las inmediaciones de Tallaferro y Rafael Cortez.

El vehículo, una Yamaha Cripton azul y negra, no tenía chapa patente ni documentación, por lo que fue secuestrado preventivamente por personal de Tránsito Municipal.

Los adolescentes quedaron bajo resguardo de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF), mientras continúa la investigación sobre la procedencia del rodado.