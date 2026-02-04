Demoran a un joven de 19 años por violencia familiar

Este martes 3 de febrero por la noche, efectivos del Comando Radioeléctrico demoraron a un joven de 19 años en la ciudad de Villa Mercedes, en el marco de un episodio de violencia familiar.

El procedimiento se inició tras una alerta del Centro de Operaciones Policiales, que dio aviso sobre un conflicto en un domicilio ubicado en inmediaciones de calles Ameghino e Intendente Olloqui.

Al llegar al lugar, una joven de 24 años denunció haber sido agredida físicamente por un familiar, identificado como el joven de 19 años, quien se encontraba presente en la vivienda y reconoció el hecho ante el personal policial.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a la demora del joven, quien luego fue trasladado a la Comisaría Seccional 10°, donde se continuaron con las diligencias correspondientes.