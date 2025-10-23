Demoran a un hombre por exhibiciones obscenas en el centro de Villa Mercedes

Efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) demoraron este miércoles 22 de octubre a un hombre de 41 años en Villa Mercedes, luego de recibir una alerta del Centro de Operaciones Policiales.

Según el reporte, el sujeto fue visto realizando exhibiciones obscenas en la esquina de San Lorenzo y Junín. Al llegar al lugar, los motoristas identificaron al individuo, quien coincidía con las descripciones aportadas y se encontraba en estado de ebriedad.

Tras ser demorado, fue trasladado a la Comisaría Seccional 8° para continuar con las actuaciones correspondientes.