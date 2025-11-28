Demoran a tres “trapitos” por causar daños en un vehículo en Villa Mercedes

Este viernes 28 de noviembre por la mañana, personal del Comando Radioeléctrico llevó adelante un procedimiento que culminó con la demora de tres sujetos de 24, 26 y 36 años en la ciudad de Villa Mercedes.

La intervención se originó tras una alerta del Centro de Operaciones Policiales, que informaba un incidente en la vía pública, precisamente en la intersección de avenida 25 de Mayo y calle Comandante Videla.

En el lugar, los efectivos dialogaron con una mujer de 31 años, quien relató que, al detener su vehículo en el semáforo, fue abordada por tres individuos que se desempeñaban como “limpiavidrios”. La víctima señaló que, tras negarse a aceptar el servicio y a entregar dinero, uno de los sujetos golpeó con el pie la puerta del conductor, provocando daños visibles en la carrocería.

Según el reporte policial, los individuos también agredieron verbalmente a la mujer en presencia de los uniformados, por lo que fueron identificados y demorados. Posteriormente, fueron trasladados a la Subcomisaría 24° para completar las actuaciones correspondientes.