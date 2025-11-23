Demoran a dos hombres tras la agresión a un inspector de tránsito en Villa Mercedes

La noche del sábado 22 de noviembre, alrededor de las 21:10, personal del DRIM se trasladó hasta las inmediaciones del predio “Calle Angosta”, luego de que el Centro de Operaciones alertara sobre disturbios en la salida del túnel.

Al arribar, los efectivos encontraron a un inspector de tránsito municipal con lesiones visibles en el rostro, quien denunció haber sido agredido por dos hombres.

Uno de ellos, un hombre de 35 años, fue ubicado a pocos metros del lugar y aseguró que únicamente había intentado separar la pelea. Minutos más tarde, un segundo sujeto, de 33 años, se presentó voluntariamente y admitió haber tenido un cruce verbal seguido de una agresión física contra el inspector, motivado —según sus dichos— por un conflicto previo.

Por orden del jefe de turno, ambos fueron requisados en presencia de un testigo hábil y trasladados para el correspondiente examen médico. Luego quedaron alojados en la dependencia policial, a disposición de Judiciales.