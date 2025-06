Morena Pérez, de tan solo 13 años, fue vista por última vez el pasado 30 de mayo al salir de su casa en Banfield con una mochila. Desde ese día, su familia no tiene noticias sobre su paradero.

Según relataron sus padres, Mario y Mariela, la adolescente vestía un jogging beige, campera, zapatillas blancas y una mochila bordó en la que llevaba una gran cantidad de ropa. La familia indicó que la joven se habría ido tras una discusión familiar, relacionada con su hermana mayor, de 19 años.

En la habitación de Morena encontraron una carta dirigida a su hermana, en la que le pedía encontrarse en un supermercado chino y le pedía que no contara nada. “La hermana no llegó a verla, ni se fue a ningún lado. Suponemos que Morena esperó, pero al no encontrarla, se fue”, explicó su padre, Mario Pérez, en el programa Arriba Argentinos (El Trece).

El padre de Morena también confirmó que la menor no tenía teléfono celular al momento de su desaparición, lo que dificulta aún más su localización. La denuncia ya fue radicada por sus padres.

En las últimas horas, dos personas aseguraron haber visto a la adolescente caminando por Villa Fiorito, a unas 30 cuadras de su domicilio.

La situación genera una gran preocupación. “No tengo sospechas, tengo miedo. Hace cuatro días que no veo a mi hija. No hay indicios de nada”, expresó con angustia su papá.

Desde la Escuela Secundaria N°53 de Banfield, donde estudia Morena, se comunicaron con los padres para colaborar activamente en la búsqueda.

La familia solicita que, ante cualquier dato, se comuniquen a los siguientes números: 1126786386 / 1165861188.