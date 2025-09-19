Definen la fecha del juicio oral contra la ex policía acusada de matar a sus hijos

El juicio oral contra Marina Silva, la ex policía de San Luis acusada del doble filicidio de sus hijos, ya tiene fecha de inicio: comenzará el 13 de octubre y se extenderá hasta el 21 del mismo mes.

Según informaron desde la Justicia, el Tribunal estará integrado por la jueza Adriana Lucero Alfonso (presidenta) y los jueces Ariel Parrillis y Eugenia Zabala Chacur (vocales).

En la audiencia intervendrá el fiscal de Juicio N°2, Fernando Rodríguez, junto al abogado Esteban Bustos como querellante en representación de la familia de las víctimas. La defensa de Silva estará a cargo del abogado José Luis Guiñazú.

Previo al debate, el 22 de septiembre a las 8:30, el juez Hugo Saá Petrino definirá si Silva, de 31 años, continuará o no bajo prisión preventiva.

La mujer está imputada de haber asesinado a sus hijos, Sofía Mía Ojeda Silva (7) y Bautista Silva Funes (2), el 1° de octubre de 2024 en su vivienda de Juana Koslay.

El 11 de septiembre, la jueza de Garantía N°4, Luciana Banó, resolvió la elevación de la causa a juicio. La fiscal de Instrucción, Antonella Córdoba, presentó la acusación y solicitó prisión perpetua.

Silva será juzgada por homicidio doblemente calificado (por el vínculo y alevosía), agravado por el uso de arma de fuego y en concurso real. La fiscalía también pidió que la acusada no acceda a libertad condicional, al considerar que el crimen fue planificado y que las víctimas se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad.