Gianinna Maradona, una de las hijas del fallecido ídolo del fútbol Diego Maradona, declarará este martes ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro en el marco del juicio por la muerte de su padre, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

La comparecencia de Gianinna se extenderá por cuatro horas aproximadamente, según informó Mario Baudry, abogado de Verónica Ojeda y Dieguito Fernando, herederos del Diez. Durante la audiencia, se reproducirá el audio completo de la reunión en la Clínica Olivos donde se decidió el traslado de Maradona a su casa en Tigre, días antes de su muerte.

Ocho integrantes del equipo médico que atendió a Maradona enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual, con penas de 8 a 25 años de prisión. Entre ellos: Leopoldo Luque (neurocirujano), Agustina Cosachov (psiquiatra) y Nancy Forlini (coordinadora de Swiss Medical).

Declaración polémica de la psiquiatra:

Cosachov generó revuelo al afirmar ante el tribunal: “Hasta hoy no sé de qué murió Maradona”. “No le receté medicamentos porque no sabía qué tenía” (en referencia al edema que padecía). Admitió haber firmado el alta domiciliaria pero aseguró que “las condiciones no se cumplieron” y acusó a Forlini de impedirle comunicarse con los enfermeros.