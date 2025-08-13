Camila Luján Palacio, joven de Villa Mercedes, fue seleccionada como embajadora cultural de la Argentina en Estados Unidos a través de la beca Fulbright, que la designa como asistente de idiomas. Durante nueve meses, a partir del 23 de agosto, dictará clases de español en el Lewis & Clark College, en Portland, Oregon, compartiendo espacios con embajadores de Japón, China, Alemania y Francia. Será la única representante hispanohablante.

Su labor irá más allá de la enseñanza del idioma: difundirá tradiciones, música, gastronomía y paisajes argentinos, con el objetivo de fortalecer el intercambio cultural. Al regresar, planea desarrollar cursos y capacitaciones en San Luis, basadas en la experiencia adquirida.

Palacio destacó su vínculo con la educación desde la secundaria, cuando en 2015 recibió la Beca al Mérito tras egresar del Colegio Remedios de Escalada de San Martín con el mejor promedio. Se graduó como profesora de inglés en 2020, obtuvo la licenciatura en el idioma y realizó investigaciones académicas en la Universidad Fasta.

En su trayectoria, recibió distintas becas que le permitieron continuar sus estudios. Afirma que su propósito es inspirar a estudiantes de todo el país a perseguir sus metas con esfuerzo y dedicación, y proyecta continuar su formación en neurociencia y lingüística.

Antes de su partida, visitó el Ministerio de Turismo y Cultura de San Luis, donde manifestó su orgullo por llevar la identidad provincial al exterior: “Es un honor poder llevar a Estados Unidos la riqueza y herencia de nuestra provincia”.

La cultura puntana será parte central de su propuesta: incluirá en sus clases canciones tradicionales como La Calle Angosta y la cueca, así como la gastronomía y la obra de artistas locales, con la meta de ser un puente entre naciones y mostrar al mundo el patrimonio de San Luis.