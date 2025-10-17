De la lluvia al calor: el clima cambia rumbo al domingo

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) anticipó tormentas aisladas para la tarde-noche de este viernes en Villa Mercedes.

De acuerdo al pronóstico, las condiciones mejorarán el sábado por la mañana, con un cielo despejado al amanecer que luego se irá nublando hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C y los 25°C.

Para el domingo, el panorama se presentará parcialmente nublado, acompañado de un marcado ascenso térmico: el termómetro alcanzará los 30°C, marcando un fin de semana con clima variable pero en general agradable.