De la confianza a la traición: imputan a una mujer por robar 150 mil dólares a una jubilada

La jubilada damnificada confió en María Brissio, exsecretaria de su hijo fallecido, al punto de entregarle acceso a su caja de seguridad bancaria. Sin embargo, ahora la acusa de haberle sustraído unos 150 mil dólares.

El fiscal de instrucción de Villa Mercedes, Maximiliano Bazla Cassina, imputó a Brissio por el delito de “estafa”, luego de que la víctima denunciara inconsistencias entre el nivel de vida de la mujer y sus ingresos.

🔑 CLAVES DEL CASO