De la confianza a la traición: imputan a una mujer por robar 150 mil dólares a una jubilada

La fiscalía afirma que la imputada se aprovechó de la confianza de la víctima para quedarse con sus ahorros.

La jubilada damnificada confió en María Brissio, exsecretaria de su hijo fallecido, al punto de entregarle acceso a su caja de seguridad bancaria. Sin embargo, ahora la acusa de haberle sustraído unos 150 mil dólares.

El fiscal de instrucción de Villa Mercedes, Maximiliano Bazla Cassina, imputó a Brissio por el delito de “estafa”, luego de que la víctima denunciara inconsistencias entre el nivel de vida de la mujer y sus ingresos.

🔑 CLAVES DEL CASO

  • La víctima confió en Brissio, exsecretaria de su hijo fallecido.

  • Le entregó incluso la llave de su caja de seguridad bancaria.

  • La fiscalía sostiene que se apoderó de unos 150 mil dólares.

  • La imputada se presentó con su abogado, Pascual Celdrán, y negó los hechos.

  • La jueza de Garantías, Antonela Panero, confirmó la imputación.