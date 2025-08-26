De la confianza a la traición: imputan a una mujer por robar 150 mil dólares a una jubilada

La jubilada damnificada confió en María Brissio, exsecretaria de su hijo fallecido, al punto de entregarle acceso a su caja de seguridad bancaria. Sin embargo, ahora la acusa de haberle sustraído unos 150 mil dólares.
El fiscal de instrucción de Villa Mercedes, Maximiliano Bazla Cassina, imputó a Brissio por el delito de “estafa”, luego de que la víctima denunciara inconsistencias entre el nivel de vida de la mujer y sus ingresos.
🔑 CLAVES DEL CASO
-
La víctima confió en Brissio, exsecretaria de su hijo fallecido.
-
Le entregó incluso la llave de su caja de seguridad bancaria.
-
La fiscalía sostiene que se apoderó de unos 150 mil dólares.
-
La imputada se presentó con su abogado, Pascual Celdrán, y negó los hechos.
-
La jueza de Garantías, Antonela Panero, confirmó la imputación.