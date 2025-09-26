“De la calle al teatro 4”: más de 40 artistas en escena

Kevin Gil y Josué Leiton estuvieron enVMI Radio 88.1 y presentaron la cuarta edición de “De la calle al teatro”, una gala de danzas urbanas y académicas que reúne a más de 40 artistas locales en un mismo escenario.

El evento se realizará el sábado 27 de septiembre, a las 19:30 horas, en el Salón Abanto (Balcarce y Colón, Villa Mercedes). La propuesta busca visibilizar el trabajo de distintas academias de baile de la ciudad y ofrecer un espectáculo diverso, con estilos que van desde lo urbano y el reggaetón, hasta el árabe y el K-pop.

Según explicaron los organizadores, la producción fue posible gracias a la unión de esfuerzos entre Gil, Leiton y Juppa, dueño del espacio. “El objetivo es que los artistas se sientan contenidos y que convivan diferentes géneros en una misma escena”, señalaron.

Participarán academias y grupos como Linces Crew, Estilo Dance, Red Lions (K-pop), Impress Dance, Academia de Danzas Árabes de Zaya, We Dance y Baladi, entre otros.

Las entradas anticipadas están disponibles en Bistró (Salta 41) a $7.000, mientras que en taquilla costarán $10.000.