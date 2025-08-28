D’Alessandro: “Los audios de la ANDIS son reveladores y la denuncia es verosímil”

En declaraciones radiales, el legislador por San Luis recordó que ya había recibido versiones sobre irregularidades en la ANDIS hace varios meses y, al escuchar los audios, “todo empieza a encajar”.

D’Alessandro sostuvo que los dichos de Spagnuolo, amigo y abogado de Milei, “describen un sistema de coimas del 5 al 8 por ciento en apenas seis meses de gestión”, lo que consideró como “muy verosímil”.

Asimismo, cuestionó que ni los involucrados —Spagnuolo, Lule Menem ni Karina Milei— hayan acudido rápidamente a la Justicia.

El diputado también repasó tensiones internas en el armado electoral de LLA, denunciando que Lule Menem “metió candidatos vinculados a Rodríguez Saá y Poggi” en San Luis, y en otras provincias, dirigentes ligados a viejos sectores de la política tradicional.

“En qué nos convertimos”, se preguntó el legislador, al remarcar que su nuevo bloque, Coherencia, busca volver a levantar las banderas contra la corrupción y los privilegios.