Cuota alimentaria en debate: el video de una madre que se volvió viral

Un descargo en redes sociales reavivó un tema sensible y recurrente tras las separaciones: el cumplimiento de la cuota alimentaria cuando los hijos pasan un período con el otro progenitor.

En las últimas horas se viralizó un video protagonizado por una mujer identificada como “Mica”, quien denunció públicamente que su expareja le comunicó que no abonará la cuota alimentaria de febrero porque el hijo que tienen en común se irá de vacaciones con él durante todo el mes.

Según relató, el conflicto escaló cuando el padre del niño le expresó: “Cuando vuelva de mis vacaciones veo cuánta plata me quedó y cuánto te paso, algo te voy a dar”, una frase que generó fuerte rechazo y múltiples reacciones en redes sociales.

Visiblemente indignada, la mujer explicó que recibe $350.000 mensuales, un monto que considera insuficiente frente a gastos fijos que, según detalló, rondan los 3 millones de pesos. En su descargo, sostuvo: “Yo me quedo en casa estresada, preocupada, pensando cómo pagar todo, mientras él se va un mes entero y tiene casa, auto, moto y cuatriciclo”.

¿Qué dice la ley sobre la cuota alimentaria?

No se puede suspender el pago por decisión unilateral

Más allá del impacto viral del caso, la legislación argentina es clara respecto a estas situaciones: