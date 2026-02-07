Cuota alimentaria en debate: el video de una madre que se volvió viral

Un descargo en redes sociales reavivó un tema sensible y recurrente tras las separaciones: el cumplimiento de la cuota alimentaria cuando los hijos pasan un período con el otro progenitor.
En las últimas horas se viralizó un video protagonizado por una mujer identificada como “Mica”, quien denunció públicamente que su expareja le comunicó que no abonará la cuota alimentaria de febrero porque el hijo que tienen en común se irá de vacaciones con él durante todo el mes.
Según relató, el conflicto escaló cuando el padre del niño le expresó: “Cuando vuelva de mis vacaciones veo cuánta plata me quedó y cuánto te paso, algo te voy a dar”, una frase que generó fuerte rechazo y múltiples reacciones en redes sociales.
Visiblemente indignada, la mujer explicó que recibe $350.000 mensuales, un monto que considera insuficiente frente a gastos fijos que, según detalló, rondan los 3 millones de pesos. En su descargo, sostuvo: “Yo me quedo en casa estresada, preocupada, pensando cómo pagar todo, mientras él se va un mes entero y tiene casa, auto, moto y cuatriciclo”.
¿Qué dice la ley sobre la cuota alimentaria?
No se puede suspender el pago por decisión unilateral
Más allá del impacto viral del caso, la legislación argentina es clara respecto a estas situaciones:
-
Obligación permanente: el Código Civil y Comercial establece que la cuota alimentaria debe abonarse de manera mensual y por adelantado, sin excepciones por cambios temporales en el cuidado personal.
-
Gastos que no desaparecen: la cuota cubre alquiler, servicios, obra social, educación y otros costos estructurales, que no se suspenden aunque el niño pase un mes fuera del hogar habitual.
-
Conclusión legal: el padre no puede dejar de pagar la cuota correspondiente a febrero. Si considera que los gastos durante las vacaciones justifican una compensación, debe solicitarla por vía judicial, pero nunca suspender el pago de forma unilateral.