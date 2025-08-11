Cuatro personas heridas fue el saldo de un choque en cadena ocurrido este lunes 11 de agosto, alrededor de las 9:45, en el kilómetro 13 de la Ruta Provincial N° 1, cerca del cruce del río Los Molles.

Según informó la Unidad Regional de Orden Público N° 6, por causas que aún se investigan, un Volkswagen Senda conducido por un joven de 26 años, acompañado por su padre de 65 (ambos de Concarán), colisionó de frente contra la parte trasera de un Peugeot Partner manejado por un hombre de 46 años, quien viajaba con dos jóvenes de 24 y 22 años (todos de Villa de Merlo).

El impacto provocó que el utilitario chocara contra un Hyundai guiado por un hombre de 69 años, acompañado por otro de 57, ambos oriundos de Entre Ríos.

Todos los vehículos circulaban en sentido norte-sur. Los ocupantes del Volkswagen Senda y del Hyundai sufrieron golpes de distinta consideración y fueron atendidos en el lugar por personal del Sempro, para luego ser trasladados en ambulancia al Hospital Madre Catalina Rodríguez de Villa de Merlo.