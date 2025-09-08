Cuatro detenidos en San Luis por distribuir material de abuso infantil

El 26 de agosto, la ciudad de San Luis fue escenario de cuatro allanamientos simultáneos en el marco del operativo internacional Aliados por la Infancia V, una investigación que busca desarticular redes de producción y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI).

La Justicia imputó a cuatro hombres de entre 30 y 72 años, con perfiles diversos, acusados de facilitación, divulgación y distribución de material ilícito. Tres fueron detenidos en San Luis y uno extraditado desde La Pampa. Todos permanecen con prisión preventiva.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantía N°3 y coordinados con el Ministerio Público Fiscal, con la participación de las fiscalías especializadas y fuerzas de seguridad provinciales.

Los imputados

Gastón Nelson Salinas (44 años) : detenido en el barrio Kennedy. La investigación se inició en 2020 por reportes internacionales que lo vinculaban a redes sociales. Se le secuestró un celular con imágenes y videos de abuso infantil. La jueza Natalia Lazarte dispuso 60 días de prisión preventiva.

Eduardo Luis Bonilla (72 años) : allanado en el barrio 123 Viviendas. Se le incautó una notebook con uTorrent , celulares y DVDs con más de 2.500 archivos digitales , 370 de ellos de gravedad severa. Recibió 90 días de prisión preventiva.

Emilio Nicolás Soria : programador del Gobierno provincial desde 2018. Fue detenido en calle Héroes de Malvinas. La pesquisa se originó por la herramienta ICACCOPS , que detectó la descarga automática de archivos ilícitos. El juez Juan Manuel Montiveros Chada ordenó 120 días de prisión preventiva.

Adrián Eric Tobio Morán (30 años): extraditado desde La Pampa tras ser localizado en Santa Rosa. Fue imputado a partir de una alerta de Instagram que detectó material de abuso grave contra una menor. La Justicia dispuso 90 días de prisión preventiva.

Un operativo internacional

Los casos de San Luis se enmarcan en el operativo global Aliados por la Infancia V, desplegado en 14 países y coordinado desde Argentina, con el objetivo de perseguir delitos de explotación sexual infantil en entornos digitales.

En la provincia, las acciones fueron coordinadas por el Procurador General Sebastián Cadelago Filippi, junto a las Fiscalías de Género y el área de Delitos Complejos del Poder Judicial, con apoyo de fuerzas provinciales de seguridad.