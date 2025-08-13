Villa Mercedes será sede de un evento deportivo que promete mover a toda la comunidad del fitness. El 22 y 23 de noviembre, el Parque La Pedrera recibirá la primera edición de los Gorilla Games, una competencia abierta de CrossFit y entrenamiento funcional organizada por Rodri Chávez y Max Muchiuti, referentes de Gorila Box y Gorila Max.

La propuesta busca recuperar en la ciudad una actividad que en los últimos años se trasladó a San Luis. “Queremos volver a apostar a Mercedes con un evento grande y abierto a todos”, señalaron los organizadores a VMI Radio 88.1

Habrá categorías para todos los niveles, desde principiantes hasta atletas experimentados, con pruebas adaptadas según el grado de experiencia. Las disciplinas incluyen carreras, ejercicios de fuerza y resistencia, y desafíos combinados en series cronometradas.

No hay límite de edad para participar y las inscripciones —que se abrirán en los próximos días— llegarán con una sorpresa especial que se anunciará en las redes oficiales de Gorilla Games. “La idea es que cualquiera pueda animarse, competir o simplemente venir a alentar”, remarcaron.

Además, el evento será de acceso libre para el público que quiera acercarse a conocer el ambiente y motivarse para futuras ediciones. El objetivo es instalar a los Gorilla Games en la agenda deportiva y cultural de la ciudad.