Cristina Kirchner recibió a un grupo de economistas tras cinco meses detenida

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, detenida desde hace cinco meses por una condena judicial, volvió a recibir visitas en su domicilio de San José 1111. En esta ocasión la acompañó una delegación de nueve economistas vinculados al Partido Justicialista, quienes le presentaron un documento de más de 400 páginas con un plan integral de desarrollo económico elaborado por más de 80 profesionales.

Según expresó la titular del PJ en su cuenta de X, la propuesta apunta a un modelo económico nacional, productivo y federal, pensado para el siglo XXI. La ex mandataria destacó que el programa fue trabajado “divididos en comisiones y durante más de 45 jornadas”, lo que derivó en una hoja de ruta “abierta al debate y a la acción” que será presentada próximamente en el seno partidario.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Cristina afirmó estar convencida de que la Argentina atraviesa “una encrucijada histórica”, marcada por tensiones geopolíticas, transformaciones tecnológicas y desafíos energéticos y ambientales. En ese marco, sostuvo que es imprescindible “abandonar la macroeconomía del desacuerdo” y avanzar hacia políticas de desarrollo con soberanía, producción e inclusión.

La ex jefa de Estado concluyó que la crisis actual “no es solo económica, sino una crisis de proyecto de país”, y llamó a definir colectivamente qué modelo se busca construir.