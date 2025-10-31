Cristina Kirchner criticó a Kicillof: “El desdoblamiento fue un error político”

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó este jueves un extenso texto en sus redes sociales donde analizó la derrota electoral del peronismo y apuntó directamente contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien responsabilizó por haber “desdoblado las elecciones” en la provincia de Buenos Aires.

Cristina calificó la medida como un “error político” y recordó que había advertido sobre el impacto negativo que podría tener esa decisión.

“Lo hice de corazón y por un motivo sencillo: no me interesa tener razón, me interesa ganar las elecciones”, escribió la ex mandataria, señalando que también se lo había expresado personalmente al gobernador.

En su análisis, la dirigente del Frente de Todos comparó la estrategia bonaerense con la de otros mandatarios provinciales que sí lograron retener sus distritos, como Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gildo Insfrán (Formosa).

Cristina remarcó que ya el 14 de abril había instruido al PJ Nacional a desistir del proyecto de concurrencia electoral, que buscaba unificar las votaciones.

“Desdoblar la elección fue dividir los esfuerzos en dos comicios separados por apenas 49 días”, explicó.

Finalmente, advirtió que adelantar los comicios bonaerenses fue “muy riesgoso”, dado el peso simbólico y electoral del distrito: