Crisis en Essen: despidieron a 30 empleados y traerán productos desde China

La histórica fábrica Essen, reconocida por sus populares “ollas indestructibles”, atraviesa una fuerte crisis productiva que derivó en el despido de 30 trabajadores de su planta ubicada en Santa Fe. El recorte equivale al 10% de su dotación y responde a la caída del consumo interno y al avance de las importaciones.

Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, la compañía comenzó a reemplazar cerca del 45% de su producción local por artículos terminados provenientes de China, una estrategia que paralizó líneas de fabricación y forzó un ajuste en el personal.

El titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Venado Tuerto, Oscar Infante, lamentó la situación y advirtió sobre el impacto en los trabajadores: “Ha bajado la producción y los operarios lo ven día a día en sus puestos”. Desde el gremio denunciaron que la firma está aprovechando el contexto para realizar una “reestructuración o achique” de su plantilla.

La preocupación sindical no se limita a Essen. Infante adelantó que Corven, otra de las grandes empresas metalúrgicas de la región, también analiza despedir a unos 40 empleados, lo que profundiza la alerta en el sector.