Crecida del Río Quinto: prohíben el ingreso al agua en Espejos de Agua

Tras un análisis del Cuerpo de Guardavidas, se resolvió que en los próximos días permanecerá totalmente prohibido el ingreso al agua en el parque Espejos de Agua, debido a la fuerte crecida del Río Quinto registrada en Villa Mercedes.

La decisión fue adoptada luego de la apertura de diques sobre la cuenca del río, situación que provocó un importante aumento del caudal que ingresa con gran fuerza a los Espejos de Agua, alterando las condiciones habituales del lugar.

Desde la organización se solicitó a la población tomar los recaudos necesarios y respetar estrictamente las indicaciones del personal de guardavidas, con el objetivo de preservar la seguridad de quienes concurren al parque.

Se informó además que las demás actividades recreativas se desarrollan con normalidad, y que la única restricción vigente es el ingreso al agua, hasta que las condiciones permitan retomar el uso seguro del espacio.